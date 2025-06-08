У США спалахнули масштабні протести щодо мігрантів — відбулися сутички зі сльозогінним газом та арештами, відео

Протести викликані діями Служби імміграції та митного контролю, яка цього тижня заарештувала дві тисячі нелегальних іммігрантів.

Фото: Reuters

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У Лос-Анджелесі виникли сутички між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами. Про це повідомляє The New York Times.

У місті кілька днів поспіль відбуваються сутички між жителями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE).Протести викликані діями Служби імміграції та митного контролю, яка цього тижня заарештувала дві тисячі нелегальних іммігрантів.

ICE застосували сльозогінний газ і кийки для розгону натовпу в районі Парамаунт.

За словами офіційних осіб, федеральні імміграційні служби провели рейди у трьох місцях по всьому місту. Це був «хаотичний» процес, який негайно викликав осуд з боку місцевих законодавців та дистанційну реакцію з боку правоохоронних органів Лос-Анджелеса.

«Співробітники та агенти ICE разом із партнерськими правоохоронними органами виконали чотири федеральні ордери на обшук у трьох місцях у центрі Лос-Анджелеса», – йдеться у заяві Служби розслідувань внутрішньої безпеки, передає NBC News.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс раніше звинуватила ICE у «сіянні страху» у другому за величиною місті США.

Президент США Дональд Трамп направив 2000 бійців Нацгвардії для придушення заворушень, спричинених рейдами проти мігрантів.

Однак губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що рішення «захопити контроль над Національною гвардією Каліфорнії та спрямувати 2000 солдатів» є «навмисно провокаційним» і «тільки посилить напруженість».

Трамп різко відповів губернатору на своїй платформі Truth Social, заявивши, що якщо він і Басс не можуть впоратися зі своєю роботою, «тоді федеральний уряд втрутиться і розв'яже проблему з ЗАВОРУШЕННЯМИ ТА МАРОДЕРАМИ так, як це має бути зроблено!!!»

Підтримали свого президента його найближчі прибічники.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт: «Останніми днями в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, агресивно налаштовані натовпи нападали на співробітників Імміграційної служби та федеральних правоохоронців, які проводили основні операції з депортації мігрантів.

На хвилі цього насильства безпорадні лідери демократів Каліфорнії повністю зреклися своєї відповідальності за захист своїх громадян.

Саме тому президент Трамп підписав президентський меморандум про розгортання 2 000 бійців Національної гвардії для боротьби з беззаконням, якому було дозволено процвітати».

Міністр оборони Піт Гегсет: «Міністерство оборони негайно мобілізує Національну гвардію для підтримки федеральних правоохоронних органів у Лос-Анджелесі. А якщо насильство продовжиться, будуть мобілізовані і морські піхотинці, які перебувають на дійсній службі в Кемп Пендлтон — вони знаходяться в стані підвищеної бойової готовності».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс: «Президент розгорне національну гвардію для придушення цих протестів, і будь-яка особа, яка порушує закон або перешкоджає правоохоронцям, буде жорстко переслідуватися. Для ультралівих учасників заворушень кілька корисних порад: мирний протест — це добре. Заворушення і перешкоджання правосуддю — ні».

Очільник ФБР Кеш Патель: «Вдариш копа — потрапиш до в'язниці... Неважливо, звідки ти прийшов, як ти тут опинився, чи який рух ти представляєш. Якщо місцева поліція не підтримає наших чоловіків і жінок на тонкій синій лінії, це зробить ФБР».

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