В США вспыхнули масштабные протесты в отношении мигрантов — произошли столкновения со слезоточивым газом и арестами, видео

Протесты вызваны действиями Службы иммиграции и таможенного контроля, которая на этой неделе арестовала две тысячи нелегальных иммигрантов.

Фото: Reuters

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В Лос-Анджелесе произошли столкновения между сотнями протестующих и федеральными иммиграционными органами. Об этом сообщают The New York Times.

В городе уже несколько дней подряд происходят стычки между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).Протесты вызваны действиями Службы иммиграции и таможенного контроля, которая на этой неделе арестовала две тысячи нелегальных иммигрантов.

ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы в районе Парамаунт.

По словам официальных лиц, федеральные иммиграционные службы провели рейды в трех местах по всему городу. Это был «хаотический» процесс, немедленно вызвавший осуждение со стороны местных законодателей и дистанционную реакцию со стороны правоохранительных органов Лос-Анджелеса.

«Сотрудники и агенты ICE вместе с партнерскими правоохранительными органами выполнили четыре федеральных ордера на обыск в трех местах в центре Лос-Анджелеса", - говорится в заявлении Службы расследований внутренней безопасности, передает NBC News.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ранее обвинила ICE в «сеянии страха» во втором по величине городе США.

Президент США Дональд Трамп направил 2000 бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков, вызванных рейдами против мигрантов.

Однако губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что решение «захватить контроль над Национальной гвардией Калифорнии и направить 2000 солдат» является «намеренно провокационным» и «только усилит напряженность».

Трамп резко ответил губернатору на своей платформе Truth Social, заявив, что если он и Басс не могут справиться со своей работой, «тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему с БЕСПОРЯДКАМИ И МАРОДеРАМИ так, как это должно быть сделано!!!»

Своего президента поддержали его ближайшие сторонники.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт: «В последние дни в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, агрессивно настроенные толпы нападали на сотрудников Иммиграционной службы и федеральных правоохранителей, проводивших основные операции по депортации мигрантов.

На фоне этого насилия беспомощные лидеры демократов Калифорнии полностью открестились от своей ответственности за защиту своих граждан.

Именно поэтому президент Трамп подписал президентский меморандум о развертывании 2000 бойцов Национальной гвардии для борьбы с беззаконием, которому позволили процветать».

Министр обороны Пит Хегсет: «Министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. А если насилие продолжится, будут мобилизованы и морские пехотинцы на действительной службе в Кэмп-Пендлтоне — они находятся в состоянии повышенной боевой готовности».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: «Президент развернет Национальную гвардию для подавления этих протестов, и любое лицо, нарушающее закон или мешающее правоохранителям, будет жестко преследоваться. Для ультралевых участников беспорядков несколько полезных советов: мирный протест — это хорошо. Беспорядки и препятствование правосудию — нет».

Глава ФБР Кэш Пател: «Ударишь копа — попадешь в тюрьму... Неважно, откуда ты пришел, как оказался здесь или какое движение представляешь. Если местная полиция не поддержит наших мужчин и женщин на тонкой синей линии, это сделает ФБР».

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