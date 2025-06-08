Трам отправил 2000 нацгвардейцев в Лос-Анджелес подавить протестов против иммиграционных рейдов

США охватили протесты против миграционной политики.

Фото: АР

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Президент США Дональд Трамп распорядился направить 2000 бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вызванных рейдами иммиграционной и таможенной службы (ICE). Об этом сообщает Associated Press.

Конфликты между протестующими и правоохранителями вспыхнули 6 июня в городе Парамаунт, что недалеко от Лос-Анджелеса, после серии иммиграционных рейдов, в частности в магазине Home Depot. За неделю были арестованы более 100 человек. На следующий день протесты усилились: митингующие забросали камнями автомобили пограничной службы, в ответ полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты, задержав нескольких участников.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил насилие и раскритиковал решение федерального правительства, заявив, что развертывание Нацгвардии является «необоснованным» и направлено на «создание зрелища», а не на решение проблемы. Зато министр обороны Пит Гегсет подчеркнул, что нападения на сотрудников ICE имеют целью помешать депортации нелегальных мигрантов. По его словам, Пентагон готов привлечь морских пехотинцев с базы Кэмп-Пендлтон, если ситуация обострится.

Белый дом назвал протесты «агрессивными атаками» на агентов ICE, которые выполняют «ключевые операции по депортации» для защиты США от «вторжения нелегальных преступников». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила власти Калифорнии в «безответственности» и неспособности защитить граждан.

В соцсетях Трамп поблагодарил Нацгвардию за «отличную работу» и назвал губернатора и мэра Лос-Анджелеса «некомпетентными».

«Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемыми смутьянами, не будут терпеть. Кроме того, с этого момента МАСКИ НЕ РАЗРЕШЕНО носить на протестах», - написал Трамп.

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