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Черное облако с молниями – на Софийской площади установили арт-инсталляцию, которая отправится на Burning Man

10:55, 8 июня 2025
Артобъект из Киева представит Украину на Burning Man 2025 в пустыне Блэк-Рок.
Черное облако с молниями – на Софийской площади установили арт-инсталляцию, которая отправится на Burning Man
Фото: The Village Україна
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В центре Киева на Софийской площади установили масштабную инсталляцию, которая станет официальным представлением Украины на международном фестивале Burning Man 2025 в США. Увидеть ее можно только в течение двух дней - с 19:00 7 июня до 12:00 9 июня. После этого артобъект отправится в штат Невада.

Инсталляция в форме гигантского черного облака с молниями выполнена в стиле детского рисунка. Она имеет мощное звуковое оформление - зрители слышат реальные звуки взрывов и обстрелов Запорожья. Цель авторов - передать эмоциональный опыт войны через символическое сочетание визуального и аудио.

Фестиваль Burning Man ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок (Невада, США) и продлится с 24 августа по 1 сентября 2025 года. Событие собирает тысячи людей со всего мира вокруг искусства, радикального самовыражения и временного сообщества Black Rock City.

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Киев

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