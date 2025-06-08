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Как оформить справку о доходах пенсионера, находясь за границей — разъяснение

13:19, 8 июня 2025
Пенсионер может оформить справку о доходах онлайн – без личного посещения органа Пенсионного фонда Украины.
Как оформить справку о доходах пенсионера, находясь за границей — разъяснение
Фото: gettyimages
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В случае, если пенсионер находится за границей, но ему необходимо подтвердить свой пенсионный доход в Украине, он может оформить справку о доходах онлайн — без необходимости личного посещения органа Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает ПФУ.

Что такое справка о доходах пенсионера?

Это документ, который подтверждает размер полученных пенсионных выплат за определённый период. Такая справка может понадобиться:

  • при оформлении льгот или помощи;
  • для подтверждения платёжеспособности пенсионера;
  • в случае подачи документов в консульства и т. п.

Как оформить справку дистанционно?

Вы можете быстро получить справку через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимы:

  • квалифицированная электронная подпись (украинского образца);
  • доступ к интернету.

Как онлайн оформить справку о доходах пенсионера:

Шаг 1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Вход» и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Запрос на получение электронных документов».

Шаг 3. В открывшемся окне из выпадающего списка выберите тот вид справки, который вам нужен: «Справка о доходах пенсионера».

Шаг 4. Заполните все обязательные поля формы, укажите период, за который необходимо сформировать справку, предоставьте разрешение на передачу и обработку своих персональных данных и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».

Шаг 5. После того как запрос на получение справки отправлен, на экране появится соответствующее сообщение.

Шаг 6. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» (на панели слева).

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