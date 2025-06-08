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Як оформити довідку про доходи пенсіонера, перебуваючи за кордоном — роз’яснення

13:19, 8 червня 2025
Пенсіонер може оформити довідку про доходи онлайн – без потреби особистого відвідування органу Пенсійного фонду України.
Як оформити довідку про доходи пенсіонера, перебуваючи за кордоном — роз’яснення
Фото: gettyimages
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У випадку, якщо пенсіонер перебуває за кордоном, але йому потрібно підтвердити свій пенсійний дохід в Україні, він можете оформити довідку про доходи онлайн – без потреби особистого відвідування органу Пенсійного фонду України. Про це повідомляє ПФУ.

Що таке довідка про доходи пенсіонера?

Це документ, який підтверджує розмір отриманих пенсійних виплат за певний період. Така довідка може знадобитися:

  • при оформленні пільг або допомоги;
  • для підтвердження платоспроможності пенсіонера;
  • у разі подання документів до консульств тощо.

Як оформити довідку дистанційно?

Ви можете швидко отримати довідку через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібні:

  • кваліфікований електронний підпис (українського зразка);
  • доступ до інтернету.

Як онлайн оформити довідку про доходи пенсіонера:

Крок 1. На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть  опцію «Запит на отримання електронних документів».

Крок 3. У вікні, що відкриється, з випадаючого списку оберіть той вид довідки, який вам потрібен: «Довідка про доходи пенсіонера».

Крок 4. Заповніть усі обов’язкові поля форми, зазначте період, за який потрібно сформувати довідку, надайте дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».

Крок 5. Після того, як запит на отримання довідки надіслано, на екрані з’явиться відповідне повідомлення.

Крок 6. З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися у розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).

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