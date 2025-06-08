14-річний програміст запустив додаток для ранньої діагностики серця

Індійський підліток створив застосунок, який діагностує серцеві хвороби за секунди.

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14-річний розробник із Індії Сіддарт Нандьяла розробив мобільний застосунок Circadian AI, який здатен виявляти серцеві захворювання всього за кілька секунд. Про це повідомляє Smithsonian Magazine.

Circadian AI використовує мікрофон смартфона, щоб записати звук серцебиття пацієнта. Потім запис обробляється з використанням системи шумозаглушення, а далі аналізується алгоритмами машинного навчання в хмарному середовищі. Застосунок може виявити аритмію, проблеми з серцевими клапанами, серцеву недостатність та ішемічну хворобу ще на ранніх етапах.

Розробка з’явилася як відповідь на глобальну проблему — серцево-судинні захворювання залишаються однією з провідних причин смертності, а рання діагностика часто недоступна через високу вартість або складність обстежень, особливо в країнах із низьким рівнем доходів.

Застосунок вже протестували у США на 15 тисячах пацієнтів і в Індії — на 3,5 тисячах. За результатами випробувань, точність виявлення серцевих патологій перевищила 96%.

Наразі Circadian AI доступний лише для медичних фахівців і проходить регуляторну перевірку. У майбутньому Нандьяла планує розширити його можливості для діагностики легеневих захворювань, зокрема пневмонії та тромбоемболії.

Розробка має потенціал стати важливим інструментом у системі охорони здоров’я, особливо в регіонах із обмеженим доступом до медичної допомоги.

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