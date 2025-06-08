Практика судів
  1. У світі

14-річний програміст запустив додаток для ранньої діагностики серця

13:37, 8 червня 2025
Індійський підліток створив застосунок, який діагностує серцеві хвороби за секунди.
14-річний програміст запустив додаток для ранньої діагностики серця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

14-річний розробник із Індії Сіддарт Нандьяла розробив мобільний застосунок Circadian AI, який здатен виявляти серцеві захворювання всього за кілька секунд. Про це повідомляє Smithsonian Magazine.

Circadian AI використовує мікрофон смартфона, щоб записати звук серцебиття пацієнта. Потім запис обробляється з використанням системи шумозаглушення, а далі аналізується алгоритмами машинного навчання в хмарному середовищі. Застосунок може виявити аритмію, проблеми з серцевими клапанами, серцеву недостатність та ішемічну хворобу ще на ранніх етапах.

Розробка з’явилася як відповідь на глобальну проблему — серцево-судинні захворювання залишаються однією з провідних причин смертності, а рання діагностика часто недоступна через високу вартість або складність обстежень, особливо в країнах із низьким рівнем доходів.

Застосунок вже протестували у США на 15 тисячах пацієнтів і в Індії — на 3,5 тисячах. За результатами випробувань, точність виявлення серцевих патологій перевищила 96%.

Наразі Circadian AI доступний лише для медичних фахівців і проходить регуляторну перевірку. У майбутньому Нандьяла планує розширити його можливості для діагностики легеневих захворювань, зокрема пневмонії та тромбоемболії.

Розробка має потенціал стати важливим інструментом у системі охорони здоров’я, особливо в регіонах із обмеженим доступом до медичної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Індія технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про закриття частини даних щодо підприємств ОПК в публічних реєстрах

Законопроект передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, держателем відповідного реєстру в порядку, визначеному Кабміном.

Законопроектом про національний спротив пропонується виключити базову загальновійськову підготовку з закону про військову службу

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про національний спротив, який передбачає зміни до законів про мобілізацію та про військову службу для чоловіків молодше 25 років.

Військовослужбовець за контрактом, який вчинив СЗЧ, несе відповідальність навіть, якщо повернувся на службу, але не доповів про прибуття командиру – Верховний Суд

При цьому для кримінальної відповідальності не потрібно підтверджувати факт зникнення з місця несення служби матеріалами службового розслідування, зазначив Верховний Суд.

Кабмін сам визначить перелік держав, громадянство яких можуть легально мати українці паралельно з громадянством України

Законопроект про множинне громадянство прив’язує питання легалізації наявності кількох громадянств до рішення Кабміну, який визначатиме дозволені для такого множинного громадянства країни.

У КМДА та обласних держадміністраціях пропонується запровадити заступників з питань оборони — законопроект про нацспротив

Заступника голови КМДА з питань оборони пропонується призначати за поданням Міністра оборони та за погодженням з Президентом та Кабміном.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва