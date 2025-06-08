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Податківці нагадали термін зберігання електронної звітності з єдиного внеску

13:01, 8 червня 2025
Який термін зберігання архіву файлів звітності по ЄСВ, поданих в електронному вигляді.
Податківці нагадали термін зберігання електронної звітності з єдиного внеску
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Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надало роз’яснення щодо термінів зберігання електронної звітності з ЄСВ.

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Це встановлено ст. 13 розд. І Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг».

Разом з тим ст. 8 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що на власника або уповноважений орган (посадову особу), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, покладено відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 зі змінами та доповненнями.

Строк зберігання відомостей про застраховану особу, що підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (з 2011 року – Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (персоніфікований облік) становить 75 років (ст. 678 п. 7.1 глави 7 розд. І Переліку № 578/5).

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