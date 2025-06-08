У Колумбії вистрелили в сенатора – Урібе бореться за життя

Колумбійський сенатор Мігель Урібе у критичному стані після замаху в Боготі.

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У столиці Колумбії, Боготі, скоєно замах на 39-річного сенатора Мігеля Урібе, потенційного кандидата в президенти від правоцентристської партії Centro Democrático. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у районі Фонтібон під час передвиборчого заходу. За даними партії, невідомий двічі вистрелив у сенатора, поранивши його в спину. Поліція затримала 15-річного підлітка, у якого вилучили пістолет Glock. Генеральна прокурорка Колумбії Лус Адріана Камарго повідомила, що стан Урібе залишається критичним, але стабільним.

Замах викликав широкий резонанс. Уряд Колумбії, колишні президенти та міжнародні лідери засудили напад. Міністерство закордонних справ країни назвало інцидент «атакою на демократію та свободу політичної діяльності» й закликало ретельно розслідувати справу.

Мігель Урібе – представник впливової політичної династії. Його дід, Хуліо Сесар Турбай Аяла, був президентом Колумбії у 1978–1982 роках. Мати сенатора, журналістка Діана Турбай, загинула в 1991 році під час спецоперації після викрадення наркокартелем Пабло Ескобара. Бабуся Урібе, Нідія Кінтеро де Балкасар, заснувала організацію «Солідарність за Колумбію».

Урібе розпочинав кар’єру в органах місцевого самоврядування Боготи, а в 2022 році став сенатором. Наразі він готується до участі в президентських виборах 2026 року.

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