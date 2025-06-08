Практика судов
  1. В Украине

В Колумбии выстрелили в сенатора – Урибе борется за жизнь

10:37, 8 июня 2025
Колумбийский сенатор Мигель Урибе в критическом состоянии после покушения в Боготе.
В Колумбии выстрелили в сенатора – Урибе борется за жизнь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице Колумбии, Боготе, совершено покушение на 39-летнего сенатора Мигеля Урибе, потенциального кандидата в президенты от правоцентристской партии Centro Democrático. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в районе Фонтибон во время предвыборного мероприятия. По данным партии, неизвестный дважды выстрелил в сенатора, ранив его в спину. Полиция задержала 15-летнего подростка, у которого изъяли пистолет Glock. Генеральный прокурор Колумбии Лус Адриана Камарго сообщила, что состояние Урибе остается критическим, но стабильным.

Покушение вызвало широкий резонанс. Правительство Колумбии, бывшие президенты и международные лидеры осудили нападение. Министерство иностранных дел страны назвало инцидент «атакой на демократию и свободу политической деятельности» и призвало тщательно расследовать дело.

Мигель Урибе - представитель влиятельной политической династии. Его дед, Хулио Сесар Турбай Аяла, был президентом Колумбии в 1978-1982 годах. Мать сенатора, журналистка Диана Турбай, погибла в 1991 году во время спецоперации после похищения наркокартелем Пабло Эскобара. Бабушка Урибе, Нидия Кинтеро де Балкасар, основала организацию «Солидарность за Колумбию».

Урибе начинал карьеру в органах местного самоуправления Боготы, а в 2022 году стал сенатором. Сейчас он готовится к участию в президентских выборах 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали изменения в закон о национальном сопротивлении — как будут создавать центры подготовки и кто их должен финансировать

Среди задач нацсопротивления законопроект определяет подготовку населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения боевых действий и на временно оккупированной территории, в том числе в интересах движения сопротивления.

Пребывание государства в режиме военного положения обусловливает необходимость выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами самого гражданина.

Заместитель председателя ГСА по цифровизации получил дисциплинарное дело – что известно

На должностное лицо Государственной судебной администрации пожаловался Хозяйственный суд Киева.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании новых специализированных административных судов – СОАС и СААС

Верховная Рада приняла за основу законопроект авторства Владимира Зеленского о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Верховная Рада одобрила законопроект о новом порядке проверки деклараций добропорядочности судей

На основании информации, которая может свидетельствовать о недостоверности или неполноте утверждений или сведений в декларации добропорядочности и родственных связей судьи, ВККС проводит соответствующую проверку.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду