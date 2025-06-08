В Колумбии выстрелили в сенатора – Урибе борется за жизнь

Колумбийский сенатор Мигель Урибе в критическом состоянии после покушения в Боготе.

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В столице Колумбии, Боготе, совершено покушение на 39-летнего сенатора Мигеля Урибе, потенциального кандидата в президенты от правоцентристской партии Centro Democrático. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в районе Фонтибон во время предвыборного мероприятия. По данным партии, неизвестный дважды выстрелил в сенатора, ранив его в спину. Полиция задержала 15-летнего подростка, у которого изъяли пистолет Glock. Генеральный прокурор Колумбии Лус Адриана Камарго сообщила, что состояние Урибе остается критическим, но стабильным.

Покушение вызвало широкий резонанс. Правительство Колумбии, бывшие президенты и международные лидеры осудили нападение. Министерство иностранных дел страны назвало инцидент «атакой на демократию и свободу политической деятельности» и призвало тщательно расследовать дело.

Мигель Урибе - представитель влиятельной политической династии. Его дед, Хулио Сесар Турбай Аяла, был президентом Колумбии в 1978-1982 годах. Мать сенатора, журналистка Диана Турбай, погибла в 1991 году во время спецоперации после похищения наркокартелем Пабло Эскобара. Бабушка Урибе, Нидия Кинтеро де Балкасар, основала организацию «Солидарность за Колумбию».

Урибе начинал карьеру в органах местного самоуправления Боготы, а в 2022 году стал сенатором. Сейчас он готовится к участию в президентских выборах 2026 года.

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