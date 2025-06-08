В Киеве военнослужащий ударил полицейского протезом по голове, видео

Во время стычки на КиевПрайде военный нанес удар полицейскому, нанеся ему черепно-мозговую травму.

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В Киеве военнослужащий ударил правоохранителя протезом по голове. Об этом сообщает столичная полиция.

Как отмечается, 7 июня полицейские обеспечивали общественный порядок во время проведения запланированной гражданами акции «КиевПрайд Парк», которая проходила на Михайловской площади.

«Перед началом мероприятия к определённому месту пыталась пройти группа лиц, радикально настроенных по отношению к акции, которые отказались по требованию правоохранителей пройти поверхностную проверку и устроили столкновение с полицейскими», — говорится в сообщении.

Указанных лиц доставили в отделение полиции для проверки.

Правоохранители изъяли у молодых людей дымовые шашки и баллончики раздражающего действия, а также составили на них административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению полицейского) КУоАП.

«В то же время в социальных сетях распространяется недостоверная информация о неправомерном задержании военнослужащего с протезом, а также о повреждении протеза сотрудниками полиции», — подчеркнули полицейские.

Правоохранители указали, что военнослужащий во время потасовки ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив тому телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибленной раны.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — насилие в отношении работника правоохранительного органа, ведётся следствие.

«Полиция Киева призывает всех участников публичных мероприятий выражать свою позицию исключительно законным способом, не нарушая права других граждан. На любые правонарушения и агрессию правоохранители будут реагировать в соответствии с нормами действующего законодательства», — подчеркнули правоохранители.

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