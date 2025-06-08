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В Мюнхене женщина ранила ножом нескольких прохожих и погибла при задержании

10:01, 8 июня 2025
30-летняя женщина травмировала двух человек, полиция открыла огонь по нападавшей.
В Мюнхене женщина ранила ножом нескольких прохожих и погибла при задержании
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В центре Мюнхена произошло чрезвычайное происшествие - 30-летняя женщина с ножом ранила нескольких случайных прохожих, сообщает издание Spiegel.

Инцидент произошел на лужайке Терезенвизе, известном месте проведения массовых мероприятий, в частности Октоберфеста. Сначала нападающая напала на мужчину на Вестендсштрасе, а затем переместилась в район Шмантгалегхохе, где ранила еще одну женщину.

Полиция сначала пыталась задержать правонарушительницу без применения силы, но она продолжала угрожать ножом. В результате правоохранители открыли огонь, раненую женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.

Пока неизвестно, имела ли нападающая связь с пострадавшими. Дополнительные детали о личности и мотивы преступления пока не разглашаются.

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