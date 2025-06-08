У Мюнхені жінка поранила ножем кількох перехожих і загинула під час затримання

30-річна жінка травмувала двох людей, поліція відкрила вогонь по нападниці.

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В центрі Мюнхена сталася надзвичайна подія — 30-річна жінка з ножем поранила кількох випадкових перехожих, повідомляє видання Spiegel.

Інцидент трапився на галявині Терезенвізе, відомому місці проведення масових заходів, зокрема Октоберфесту. Спершу нападниця напала на чоловіка на Вестендсштрасе, а потім перемістилася до району Шмантгалегхохе, де поранила ще одну жінку.

Поліція спочатку намагалася затримати правопорушницю без застосування сили, але вона продовжувала погрожувати ножем. В результаті правоохоронці відкрили вогонь, поранену жінку доправили до лікарні, де вона померла від отриманих поранень.

Наразі невідомо, чи мала нападниця зв’язок з постраждалими. Додаткові деталі про особу та мотиви злочину поки що не розголошуються.

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