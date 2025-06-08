Україна серед лідерів за захворюваністю на кір

В Україні зафіксували 684 випадки кору з початку року — спалах триває, особливо в західних регіонах.

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З початку 2025 року в Україні зареєстровано 684 випадки захворювання на кір, і ситуація має тенденцію до подальшого ускладнення. Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами посадовця, найбільше випадків фіксується у західних областях — Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, а також в Одеській та Вінницькій. Фахівці пов’язують поширення хвороби з транскордонним рухом населення, зокрема з країн, де також спостерігається високий рівень захворюваності на кір — Молдови, Румунії та Угорщини.

«Станом на сьогодні маємо напружену ситуацію з приводу кору, з тенденцією до подальшого ускладнення. За чотири місяці 2025 року ми маємо підвищення захворюваності на кір. Зокрема, це 684 випадки захворювання на кір. Щодо регіонального розподілу, то це поширення більше стосується західних областей: Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська області, також Одеська, Вінницька області», — сказав посадовець.

Даниленко наголосив, що кір — небезпечне, але вакцинокероване захворювання. Щеплення проводяться комбінованою вакциною КПК (кір, паротит, краснуха) згідно з Національним календарем: у 12 місяців та у 6 років. Якщо дитина пропустила щеплення, батькам слід звернутися до сімейного лікаря для складання індивідуального графіка вакцинації.

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