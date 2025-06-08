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Вбивство двох українок в Бельгії – у скоєному зізнався син загиблої

09:25, 8 червня 2025
За даними прокуратури, підліток завдав матері та сестрі ножових поранень, після чого підпалив квартиру.
Вбивство двох українок в Бельгії – у скоєному зізнався син загиблої
Фото: VRT
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у бельгійському місті Хаасроде знайшли вбитими українку та 6-річну дитину, місце злочину підпалили. Триває розслідування вбивства двох українок — 46-річної жінки та її 6-річної доньки. Як повідомляє видання VRT з посиланням на прокуратуру Лювена, у злочині зізнався 16-річний син загиблої.

За інформацією слідства, підліток завдав матері та сестрі ножових поранень, а після цього підпалив квартиру. На момент пожежі він перебував у школі. Спочатку хлопця взяли під опіку, однак згодом він визнав свою провину.

Трагедія сталася 7 червня близько 9:30 ранку. Пожежна служба отримала повідомлення про загоряння в одному з помешкань будинку, що належить церковній громаді, але був орендований місцевою владою для розміщення українських біженців.

На місці пожежі знайшли тіло жінки, її дочка померла пізніше в реанімації. За даними експерта з пожежної безпеки, займання сталося внаслідок умисного підпалу.

Наразі мотиви вбивства залишаються невідомими. Підліток постане перед судом у справах неповнолітніх.

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вбивство Бельгія

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