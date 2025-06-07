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У Бельгії знайшли вбитими українку та 6-річну дитину, місце злочину підпалили

11:16, 7 червня 2025
У жінки також залишився 16-річний син, який під час трагедії був у школі.
У Бельгії знайшли вбитими українку та 6-річну дитину, місце злочину підпалили
Джерело фото: vrt
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В місті Хаасроде (Бельгія)в будинку знайдено мертвими українок: 46-річну мати та її 6-річну доньку. Як повідомила прокуратура Левена, на тілах обох жертв виявлено ножові поранення. Попередні висновки експертів свідчать, що пожежу було влаштовано навмисно. Про це повідомляє місцевий мовник VRT.

Вранці 6 червня близько 9:30 пожежники виявили сильне задимлення в будинку священика. Після ліквідації вогню у квартирі знайшли жінку та дитину. Жінка вже була мертва, а дівчинку намагались реанімувати, проте врятувати її не вдалося.

Прокуратура розпочала справу про подвійне вбивство. Відомо, що родина була українського походження та проживала в Бельгії вже три роки. Батько дівчинки наразі перебуває на фронті в Україні. У жінки також залишився 16-річний син, який під час трагедії був у школі. Наразі з ним працюють відповідні служби.

Після вихідних у міській ратуші відкриють книгу співчуття.

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прокуратура вбивство діти Бельгія

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