В Бельгии нашли убитыми украинку и 6-летнего ребенка, место преступления подожгли

У женщины также остался 16-летний сын, который во время трагедии был в школе.

Источник фото: vrt

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Хаасроде (Бельгия) в доме были найдены мертвыми украинские гражданки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь. Как сообщила прокуратура Левена, на телах обеих жертв обнаружены ножевые ранения. Предварительные выводы экспертов указывают на то, что пожар был устроен намеренно. Об этом сообщает местный вещатель VRT.

Утром 6 июня около 9:30 пожарные зафиксировали сильное задымление в доме священника. После ликвидации огня в квартире были обнаружены женщина и ребенок. Женщина уже была мертва, девочку пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.

Прокуратура начала дело о двойном убийстве. Известно, что семья была украинского происхождения и проживала в Бельгии уже три года. Отец девочки сейчас находится на фронте в Украине. У женщины также остался 16-летний сын, который во время трагедии был в школе. В настоящее время с ним работают соответствующие службы.

После выходных в городской ратуше откроют книгу соболезнований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.