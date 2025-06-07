Укрзализныця раскрыла количество вагонов, которые подготовили к жаре — сколько имеют кондиционеры

Укрзализныця подготовила более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами к летней жаре.

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К началу лета Укрзализныця завершила подготовку пассажирских вагонов к работе в условиях высоких температур. В целом к перевозкам в жаркий сезон готовы более 1100 вагонов с кондиционерами.

Как узнать, есть ли кондиционер в вагоне?

При покупке билетов стоит обращать внимание на значок со снежинкой — он означает наличие кондиционирования.

Что уже сделано:

Проведена техническая проверка и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции.

В 22 международных вагонах установлены аккумуляторы увеличенной емкости — они позволяют поддерживать комфорт даже во время длительных остановок (например, на таможне). Еще 23 вагона вскоре оснастят такими же аккумуляторами.

В плацкартных вагонах, где ранее не предусматривалось кондиционирование, установлены промышленные кондиционеры: 4 вагона уже готовы, еще 2 — на завершающем этапе.

В вагонных депо работают колонки с напряжением 380 В, благодаря которым вагоны охлаждаются до подачи на платформу.

В компании отметили: хотя еще не все вагоны оснащены системами охлаждения, работа по модернизации подвижного состава продолжается ежедневно.

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