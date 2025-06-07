Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця раскрыла количество вагонов, которые подготовили к жаре — сколько имеют кондиционеры

12:28, 7 июня 2025
Укрзализныця подготовила более 1100 пассажирских вагонов с кондиционерами к летней жаре.
Укрзализныця раскрыла количество вагонов, которые подготовили к жаре — сколько имеют кондиционеры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

К началу лета Укрзализныця завершила подготовку пассажирских вагонов к работе в условиях высоких температур. В целом к перевозкам в жаркий сезон готовы более 1100 вагонов с кондиционерами.

Как узнать, есть ли кондиционер в вагоне?
При покупке билетов стоит обращать внимание на значок со снежинкой — он означает наличие кондиционирования.

Что уже сделано:

  • Проведена техническая проверка и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции.
  • В 22 международных вагонах установлены аккумуляторы увеличенной емкости — они позволяют поддерживать комфорт даже во время длительных остановок (например, на таможне). Еще 23 вагона вскоре оснастят такими же аккумуляторами.
  • В плацкартных вагонах, где ранее не предусматривалось кондиционирование, установлены промышленные кондиционеры: 4 вагона уже готовы, еще 2 — на завершающем этапе.
  • В вагонных депо работают колонки с напряжением 380 В, благодаря которым вагоны охлаждаются до подачи на платформу.

В компании отметили: хотя еще не все вагоны оснащены системами охлаждения, работа по модернизации подвижного состава продолжается ежедневно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны утвердило изменения в положение о ВВК, которыми ускорят проверку предоставления статуса непригодности к службе

Также введен четкий предельный срок проверки документов ВВК – не более 5 дней со дня поступления документов.

Комитет рекомендовал изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия владельца реализовать имущество, принадлежащее лицам, связанным с РФ

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия владельца до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации или признания активов необоснованными.

В школах запретят преподавать лицам, совершавшим буллинг или домашнее насилие

Лица, имевшие штрафы за домашнее насилие или травлю, не смогут работать в учреждениях среднего образования.

Верховная Рада рассмотрит закон о множественном гражданстве и упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами из определенных стран

Комитет рекомендовал принять в целом закон о возможности существования у граждан Украины множественного гражданства и об упрощенном порядке приобретения гражданства Украины для иностранцев из определенных стран.

Задержание на дороге, прохождение ВЛК под угрозой избиения и фиктивный медосмотр – суд признал незаконными действия ТЦК

Мобилизацию и направление в воинскую часть суд признал полностью незаконными, хотя истец уже давно в рядах ВСУ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді