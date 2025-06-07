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Украина опровергла заявления РФ о якобы начале возвращения тел погибших воинов

11:51, 7 июня 2025
Координационный штаб не подтвердил заявления РФ о якобы начале возвращения тел военных.
Украина опровергла заявления РФ о якобы начале возвращения тел погибших воинов
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В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что сообщения представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных процессов по договоренностям в Стамбуле не соответствуют действительности.

В настоящее время продолжается подготовка к возвращению тяжело больных, тяжело раненых, военнопленных младшего возраста, а также тел погибших украинских защитников. В штабе подчеркнули, что любые односторонние заявления со стороны РФ являются манипуляцией на особо чувствительной теме.

«Любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших Защитников», — указали там.

Координационный штаб подтвердил свою готовность к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности в формате «всех на всех».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на брифинге сообщил, что 7 и 8 июня может состояться обмен военнопленными с Россией.

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