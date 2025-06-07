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Україна спростувала заяви РФ щодо нібито початку повернення тіл полеглих воїнів

11:51, 7 червня 2025
Координаційний штаб не підтвердив заяви РФ про начебто початок повернення тіл військових.
Україна спростувала заяви РФ щодо нібито початку повернення тіл полеглих воїнів
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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що повідомлення представників держави-агресорки про нібито початок повернення тіл або репатріаційних процесів за домовленостями у Стамбулі не відповідають дійсності.

Наразі триває підготовка до повернення важкохворих, важкопоранених, військовополонених молодшого віку, а також тіл загиблих українських захисників. У штабі підкреслили, що будь-які односторонні заяви з боку РФ є маніпуляцією на надчутливій темі.

«Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників», - вказали там.

Координаційний штаб підтвердив свою готовність до проведення як репатріацій, так і обмінів військовополоненими, зокрема у форматі «всіх на всіх».

Президент України Володимир Зеленський раніше на брифінгу повідомив, що 7 та 8 червня може відбутися обмін військовополоненими з Росією.

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