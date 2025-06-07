Укрзалізниця через російські погрози посилює контрольні заходи на вокзалах

В «Укрзалізниці» анонсують посилення контрольних заходів на вокзалах. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський закликав пасажирів планувати подорожі так, щоб бути готовими до затримок, та прибувати на вокзали заздалегідь – 20-30 хвилин.
«З різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів – зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі. Нібито у відповідь...Зараз ворог активізувався особливо підступно: ми один за одним знаходимо на наших коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок», – написав він.
До чого закликають пасажирів:
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