Укрзалізниця через російські погрози посилює контрольні заходи на вокзалах

Укрзалізниця попередила про посилення контрольних заходів на вокзалах.

Автор фото: Олександр Перцовський / Facebook

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В «Укрзалізниці» анонсують посилення контрольних заходів на вокзалах. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський закликав пасажирів планувати подорожі так, щоб бути готовими до затримок, та прибувати на вокзали заздалегідь – 20-30 хвилин.

«З різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів – зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі. Нібито у відповідь...Зараз ворог активізувався особливо підступно: ми один за одним знаходимо на наших коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок», – написав він.

До чого закликають пасажирів:

Бути максимально пильними. До всього, що відбувається навколо – на вокзалах, навколо колій, коли дивитесь у вікно! Будь-які підозрілі дії, особи, предмети – повідомляти працівникам залізниці поруч чи правоохоронцям відразу.

Прибувати на вокзали заздалегідь – 20-30 хвилин бажано. Ми будемо посилювати контрольні заходи на вокзалах.

Планувати подорожі так, щоб бути готовими на певні сповільнення та затримки, НЕ планувати свої стикування хвилина в хвилину.

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