Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця из-за российских угроз усиливает контрольные меры на вокзалах

09:05, 7 июня 2025
Укрзализныця предупредила об усилении контрольных мер на вокзалах.
Укрзализныця из-за российских угроз усиливает контрольные меры на вокзалах
Автор фото: Александр Перцовский / Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В «Укрзализныце» анонсируют усиление контрольных мероприятий на вокзалах. Глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский призвал пассажиров планировать поездки так, чтобы быть готовыми к задержкам, и приезжать на вокзалы заранее — за 20–30 минут.

«С разных враждебных ресурсов доносятся хищные угрозы пропагандистов — остановить железную дорогу как главную артерию страны, ударить по нашей инфраструктуре. Якобы в ответ... Сейчас враг активизировался особенно подло: мы один за другим находим на наших путях специальные устройства, сконструированные так, чтобы поезда сходили с рельсов», — написал он.

К чему призывают пассажиров:

  • Быть максимально внимательными. Ко всему, что происходит вокруг — на вокзалах, у путей, когда смотрите в окно! Любые подозрительные действия, лица, предметы — сообщать сотрудникам железной дороги рядом или правоохранителям сразу.
  • Прибывать на вокзалы заранее — желательно за 20–30 минут. Мы будем усиливать контрольные мероприятия на вокзалах.
  • Планировать поездки так, чтобы быть готовыми к возможным замедлениям и задержкам, НЕ планировать стыковки минута в минуту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Задержание на дороге, прохождение ВЛК под угрозой избиения и фиктивный медосмотр – суд признал незаконными действия ТЦК

Мобилизацию и направление в воинскую часть суд признал полностью незаконными, хотя истец уже давно в рядах ВСУ.

Признание судом противоправности мобилизации предлагается внести в перечень оснований для увольнения со службы

Одним из оснований для увольнения с воинской службы предлагается определить вступление в законную силу решения суда, которым призыв признан противоправным.

Новым руководителем секретариата Высшего совета правосудия может стать Ольга Булка

Ольга Булка уже возглавляла секретариат Высшего совета юстиции в 2011-2015 годах.

До 2028 года штат аппаратов судов может быть полностью заполнен и обеспечен деньгами – Высший совет правосудия

Но нужно, чтобы другие ветви власти наконец-то учли предложения Совета правосудия относительно надлежащего финансирования аппаратов судов.

Совет судей предложил Пленуму ВС обратиться в КСУ о признании неконституционным «замораживания» минимума для расчета судейского вознаграждения

Уже четвертый год для расчета судейского вознаграждения применяется «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн, в то время как для расчета окладов НАБУ, САП, НАПК применяется «обычный» минимум в 3028 грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді