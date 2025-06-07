Укрзализныця из-за российских угроз усиливает контрольные меры на вокзалах

В «Укрзализныце» анонсируют усиление контрольных мероприятий на вокзалах. Глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский призвал пассажиров планировать поездки так, чтобы быть готовыми к задержкам, и приезжать на вокзалы заранее — за 20–30 минут.
«С разных враждебных ресурсов доносятся хищные угрозы пропагандистов — остановить железную дорогу как главную артерию страны, ударить по нашей инфраструктуре. Якобы в ответ... Сейчас враг активизировался особенно подло: мы один за другим находим на наших путях специальные устройства, сконструированные так, чтобы поезда сходили с рельсов», — написал он.
К чему призывают пассажиров:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.