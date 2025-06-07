Погибший во время взрыва автомобиля в Одесской области был сотрудником районного ТЦК — СМИ

Погибший в результате взрыва автомобиля в Одесской области был сотрудником Березовского РТЦК

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Мужчина, который погиб в результате взрыва автомобиля в Березовском районе Одесской области, работал в районном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщило Общественное со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Источники Общественного в правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника Березовского районного ТЦК и СП в результате взрыва автомобиля… в Березовской ОТГ сообщили, что больше от взрыва никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Как писала «Судово-юридична газета», в Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля. Как сообщает полиция, на данный момент подтверждена гибель одного человека, информация о других пострадавших уточняется.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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