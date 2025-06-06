В Одесской области взорвался автомобиль, есть погибший — полиция

В Березовском районе произошел взрыв автомобиля.

Источник фото: euam-ukraine.eu

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В Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля. Как сообщает полиция, на данный момент подтверждена гибель одного человека, информация о других пострадавших уточняется.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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