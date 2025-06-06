После ссоры с Маском Трамп планирует избавиться от своей Tesla — СМИ

По данным медиа, авто может быть продано или даже подарено.

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Президент США Дональд Трамп намерен избавиться от автомобиля Tesla, который он приобрел в марте, сообщают ряд СМИ, в частности CNN и AFP, со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам чиновника, красный электрокар может быть либо продан, либо передан в подарок.

Автомобиль стоимостью около 80 тысяч долларов все еще находился на парковке Белого дома в пятницу, 6 июня, сообщили журналисты. Его видели на следующий день после публичной ссоры между Трампом и Илоном Маском.

На фоне конфликта акции Tesla 5 июня упали более чем на 14%, что стоило компании около 100 миллиардов долларов рыночной капитализации. Однако уже в начале торгов 6 июня котировки вновь пошли вверх.

Ранее стало известно, что Белый дом запланировал на 6 июня телефонный разговор президента США Дональда Трампа с Илоном Маском, чтобы договориться о прекращении их ссоры.

Напомним, между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что «разочаровался» в Маске и что он «сошел с ума».

Добавим, Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Также Маск считает, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах.

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