Депутаты планируют вернуться к рассмотрению законопроекта о наказании за злоупотребление правами в уголовном процессе

Денис Маслов и Сергей Ионушас считают, что изменения касательно противодействия злоупотреблению процессуальными правами в уголовном процессе «давно назрели».

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Народные депутаты собираются вернуться к рассмотрению законопроектов, касающихся противодействия злоупотреблению процессуальными правами, в том числе со стороны адвокатов. Об этом они рассказали на Киевском полилоге, который состоялся в Верховном Суде.

Так, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов упомянул о совместной наработке парламентариев и судей – законопроекте 5661 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений о судебном разбирательстве и досудебном расследовании».

По убеждению Дениса Маслова, необходимо в законодательном плане усилить возможности судей в уголовных производствах противодействовать злоупотреблению процессуальными правами участниками судебного процесса.

«Изменения в УПК относительно противодействия злоупотреблению процессуальными правами давно назрели! Я говорю об этом еще с 2021 года. Тогда вместе с судьями всех инстанций мы разработали комплексный законопроект 5661, который предлагал:

четко урегулировать институт злоупотребления процессуальными правами;

усилить денежное взыскание для таких случаев;

предоставить судам право выносить отдельное определение;

упростить правила составления и провозглашения сокращенных судебных решений;

разрешить рассмотрение жалоб во время досудебного расследования без обязательного участия заявителя.

Сегодняшняя дискуссия — еще один весомый аргумент для того, чтобы вернуться к этим важным вопросам и придать им новый импульс», — указал Маслов.

Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил случаи, когда процессуальные гарантии «превращаются в инструменты избегания ответственности».

«Именно поэтому Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, как парламентская институция, поддерживает инициативы, призванные создать условия для невозможности злоупотребления процессуальными правами. Нужно обсудить вопросы о пределах полномочий по противодействию затягиванию процесса и об отсутствии четких процессуальных санкций за злоупотребление процессуальными правами участниками судебного процесса», – указал Сергей Ионушас.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в соответствии с законопроектом Дениса Маслова 5661, часть которого идентична законопроекту 9055, который в 2018 году регистрировал в Верховной Раде Петр Порошенко, следственный судья может признать злоупотреблением процессуальными правами со стороны адвоката, например, подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, подачу ходатайства для решения вопроса, который уже решен следственным судьей, заявление заведомо безосновательного отвода судье и пр.

Законопроект, о котором говорит депутат, предусматривает введение в УПК статьи 24-1 «Недопустимость злоупотребления процессуальными правами».

В соответствии с ней:

участники уголовного производства должны добросовестно пользоваться процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами не допускается.

следственный судья, суд может признать злоупотреблением процессуальными правами действия, противоречащие принципам уголовного производства, в частности подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, подачу ходатайства (заявления) для решения вопроса, который уже решен следственным судьей, судом, при отсутствии иных оснований или новых обстоятельств, заявление заведомо безосновательного отвода или совершение иных действий, которые направлены на безосновательное затягивание уголовного производства или препятствование исполнению судебного решения.

следственный судья, суд принимает меры для предотвращения злоупотребления процессуальными правами. В случае злоупотребления участником уголовного производства его процессуальными правами, следственный судья, суд может применять к нему меры, определенные УПК (в частности денежное взыскание).

если подача жалобы, заявления, ходатайства признается злоупотреблением процессуальными правами, следственный судья, суд своим мотивированным определением имеет право оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство.

Злоупотребление правами является основанием для наложения денежного взыскания.

Законопроект предлагает, что следственный судья, суд сможет вынести определение о наложении на участника уголовного производства денежного взыскания в сумме от 0,5 до 3 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случаях:

невыполнения процессуальных обязанностей, в частности уклонения от совершения действий, возложенных следственным судьей, судом на участника уголовного производства, неприбытия без уважительных причин по вызову следователя, прокурора, следственного судьи, суда;

злоупотребления процессуальными правами, совершения действий или допущения бездействия с целью затягивания уголовного производства, судебного разбирательства.

Следственный судья, суд сможет вынести определение о наложении на участника уголовного производства денежного взыскания в сумме от 3 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случаях:

повторного или систематического невыполнения процессуальных обязанностей;

неоднократного злоупотребления процессуальными правами.

Определение о наложении денежного взыскания будет исполнительным документом. Взыскателем по такому исполнительному документу является Государственная судебная администрация. Суммы денежного взыскания зачисляются в доходы специального фонда госбюджета и используются на финансирование обеспечения местных и апелляционных судов.

Автор: Наталя Мамченко

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