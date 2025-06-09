Депутаты планируют вернуться к рассмотрению законопроекта о наказании за злоупотребление правами в уголовном процессе

Народные депутаты собираются вернуться к рассмотрению законопроектов, касающихся противодействия злоупотреблению процессуальными правами, в том числе со стороны адвокатов. Об этом они рассказали на Киевском полилоге, который состоялся в Верховном Суде.
Так, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов упомянул о совместной наработке парламентариев и судей – законопроекте 5661 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений о судебном разбирательстве и досудебном расследовании».
По убеждению Дениса Маслова, необходимо в законодательном плане усилить возможности судей в уголовных производствах противодействовать злоупотреблению процессуальными правами участниками судебного процесса.
«Изменения в УПК относительно противодействия злоупотреблению процессуальными правами давно назрели! Я говорю об этом еще с 2021 года. Тогда вместе с судьями всех инстанций мы разработали комплексный законопроект 5661, который предлагал:
Сегодняшняя дискуссия — еще один весомый аргумент для того, чтобы вернуться к этим важным вопросам и придать им новый импульс», — указал Маслов.
Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отметил случаи, когда процессуальные гарантии «превращаются в инструменты избегания ответственности».
«Именно поэтому Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, как парламентская институция, поддерживает инициативы, призванные создать условия для невозможности злоупотребления процессуальными правами. Нужно обсудить вопросы о пределах полномочий по противодействию затягиванию процесса и об отсутствии четких процессуальных санкций за злоупотребление процессуальными правами участниками судебного процесса», – указал Сергей Ионушас.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в соответствии с законопроектом Дениса Маслова 5661, часть которого идентична законопроекту 9055, который в 2018 году регистрировал в Верховной Раде Петр Порошенко, следственный судья может признать злоупотреблением процессуальными правами со стороны адвоката, например, подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, подачу ходатайства для решения вопроса, который уже решен следственным судьей, заявление заведомо безосновательного отвода судье и пр.
Законопроект, о котором говорит депутат, предусматривает введение в УПК статьи 24-1 «Недопустимость злоупотребления процессуальными правами».
В соответствии с ней:
Злоупотребление правами является основанием для наложения денежного взыскания.
Законопроект предлагает, что следственный судья, суд сможет вынести определение о наложении на участника уголовного производства денежного взыскания в сумме от 0,5 до 3 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случаях:
Следственный судья, суд сможет вынести определение о наложении на участника уголовного производства денежного взыскания в сумме от 3 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц в случаях:
Определение о наложении денежного взыскания будет исполнительным документом. Взыскателем по такому исполнительному документу является Государственная судебная администрация. Суммы денежного взыскания зачисляются в доходы специального фонда госбюджета и используются на финансирование обеспечения местных и апелляционных судов.
Автор: Наталя Мамченко
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