Антикоррупционное правосудие и границы допустимого процессуального поведения: Верховный Суд, ВСП и депутаты обсудили вызовы

В рамках VIII Киевского полилога обсудили противодействие злоупотреблению процессуальными правами в свете эффективности антикоррупционного правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Противодействие коррупции — один из самых актуальных вопросов современности, ведь это явление не только порождает у общества чувство несправедливости, но и подрывает доверие к органам государственной власти, что является крайне негативным фактором в контексте обеспечения национальной безопасности.

На этом акцентировал внимание председатель Верховного Суда Станислав Кравченко в приветственном слове на VIII Киевском полилоге «Эффективность антикоррупционного правосудия: фокус на противодействии злоупотреблению процессуальными правами».

Проблема чрезмерной продолжительности судебных производств была зафиксирована в большинстве решений ЕСПЧ по делам против Украины. Среди причин, повлиявших на такую ситуацию, помимо кадрового дефицита в судейском корпусе и чрезмерной нагрузки на суды, председатель ВС выделил также злоупотребление сторонами процесса своими процессуальными правами. Речь, в частности, идет о неявке участников процесса в судебное заседание и других действиях, направленных на затягивание рассмотрения дела.

Для решения этой проблемы, по словам Станислава Кравченко, необходимо как работать над совершенствованием законодательных механизмов реагирования на подобные случаи, так и искать эти механизмы в практической плоскости — создавать атмосферу ответственности и формировать высокую правовую культуру, требований которой должны придерживаться все участники процесса.

Полилог должен стать площадкой для обсуждения обозначенной проблематики с разных точек зрения — с учетом позиций судей, прокуроров, представителей законодательной власти, адвокатского и научного сообщества.

Директор Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, вице-президент НАПрН Украины Александр Скрыпнюк выразил уверенность, что только объединение усилий государственных органов, общественных организаций, научного и экспертного сообщества способно обеспечить реальные успехи в противодействии коррупции и минимизации её последствий для общества. По его словам, традиционно важными для профессионального обсуждения являются направления повышения эффективности досудебного расследования и судебного рассмотрения коррупционных правонарушений.

«От того, насколько эффективными будут органы досудебного расследования, прокуратура и суд в уголовно-правовом реагировании на факты коррупционных правонарушений, будет зависеть уровень доверия общества к государственным институтам. Это также будет свидетельствовать о готовности нашего государства стать частью объединённого европейского пространства», — отметил Александр Скрыпнюк.

Он добавил, что особенно во время войны противодействие коррупции — критически важный элемент обеспечения национальной безопасности и эффективного использования ресурсов для обороны государства, а противодействие злоупотреблению процессуальными правами — это не только вопрос эффективности уголовного процесса. Это вопрос доверия общества к правосудию, реальной борьбы с коррупцией и, в конечном счёте, общей правовой культуры.

Приветствуя участников мероприятия, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов рассказал о совместной работе парламентариев и судей над законопроектом «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных положений о судебном разбирательстве и досудебном расследовании» (рег. № 5661). Документ разработан с целью обеспечения эффективного уголовного судопроизводства, введения дополнительных гарантий защиты прав и интересов лиц, участвующих в уголовном процессе, и усовершенствования отдельных положений о судебном разбирательстве и досудебном расследовании.

По убеждению Дениса Маслова, необходимо в законодательной плоскости усилить возможности судей в уголовных производствах по противодействию злоупотреблению процессуальными правами участниками судебного процесса. Председатель профильного парламентского комитета выразил надежду, что результатом VIII Киевского полилога станет реализация соответствующих законодательных инициатив в парламенте.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в приветственном слове отметил случаи, когда процессуальные гарантии, к сожалению, превращаются в инструменты уклонения от ответственности. По его мнению, государство должно создавать надлежащие процессуальные механизмы, которые будут защищать права участников уголовного производства и отвечать запросу общества на справедливость. Добросовестное пользование правами, определёнными законодательством, должно стать основным направлением деятельности субъектов законодательной инициативы.

«Именно поэтому Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, как парламентская институция, поддерживает инициативы, направленные на создание условий для исключения злоупотребления процессуальными правами. Необходимо обсудить вопрос о границах полномочий по противодействию затягиванию процесса и об отсутствии чётких процессуальных санкций за злоупотребление процессуальными правами участниками судебного процесса», — пояснил Сергей Ионушас.

С приветственным словом к участникам полилога обратился и председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук. Эффективное антикоррупционное правосудие, подчеркнул он, — это не только о быстром рассмотрении дел, но и о качественной и справедливой защите прав и свобод граждан, доступности правосудия, обеспечивающего право на справедливое судебное разбирательство.

Однако использовать свои права можно по-разному, и возникает вопрос: используются ли они для обеспечения эффективности правосудия или для противодействия этой эффективности. Однозначно, эффективности правосудия будет способствовать снижение злоупотреблений участников уголовного производства процессуальными правами.

«Предотвращение коррупции и снижение её уровня — длительный и трудоёмкий процесс. Борьба с коррупцией — это не только о строгости и неотвратимости наказания. Это также и о воспитании и развитии культуры нетерпимости к коррупции. Достичь успеха или прогресса в любом деле возможно только совместными усилиями. Дело предотвращения и противодействия коррупции в Украине — не исключение», — убеждён Александр Марчук.

Первую тематическую дискуссию полилога, которая состоялась под модерацией заместителя Председателя ВСП Оксаны Кваши, посвятили теме «Актуальные проблемы рассмотрения коррупционных уголовных правонарушений (вопросы законодательного обеспечения и правоприменения)».

Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталия Антонюк в своём специальном докладе представила актуальную практику КУС ВС в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям за 2024–2025 годы.

Она содержит правовые выводы по вопросам:

– привлечения к уголовной ответственности заявителя, который передаёт неправомерную выгоду;

– оценки действий посредника в передаче неправомерной выгоды;

– квалификации деяний как вымогательства неправомерной выгоды;

– квалификации действий лица, являющегося членом коллегиального органа, принимающего решения;

– осуждения пособника без одновременного или предварительного осуждения исполнителя.

Кроме того, спикер обратила внимание на правовые позиции КУС ВС по вопросам применения норм процессуального права. В частности, были обозначены позиции относительно признания недопустимыми доказательствами протоколов обыска, протоколов негласных следственных (розыскных) действий, а также экспертиз.

В центре внимания присутствующих также были сроки досудебного расследования и правовые позиции Верховного Суда по этому вопросу.

Вопрос противодействия злоупотреблению участниками уголовного производства своими процессуальными правами подробно обсудили во время второй тематической дискуссии.

Третья тематическая дискуссия касалась обеспечения права на справедливое рассмотрение уголовных производств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.