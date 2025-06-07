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В Украине прогнозируют подорожание хлеба – в чем причина

07:54, 7 июня 2025
В 2025/26 в Украине ожидают дефицит собственной ржи.
В Украине прогнозируют подорожание хлеба – в чем причина
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В следующем маркетинговом сезоне 2025/2026 годов в Украине ожидается полный дефицит ржи. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский. По его словам, такая ситуация неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб, а часть производителей предположительно прекратит его выпекание.

«Уже сейчас в Украине частично перерабатывается польская рожь, а хлебопеки пользуются балтийской ржаной мукой. Это, к сожалению, уже наши реалии», - отметил Рыбчинский.

Причиной дефицита он назвал нежелание аграриев сеять рожь из-за более низкой урожайности по сравнению с пшеницей - 40 ц/га против 60 ц/га. К тому же, ранее рынок насыщался импортом из Беларуси, что снизило мотивацию украинских фермеров выращивать эту культуру. В то же время рожь не является популярной экспортной позицией - спрос на нее ограничен внутренним рынком.

По данным отраслевого союза, цены на рожь резко выросли: если в прошлом году тонна стоила 6-7 тыс. грн, то в мае 2025 года - уже 12-14 тыс. грн. Цена на ржаную муку также взлетела - до 18-20 тыс. грн за тонну.

«Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб - многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать», - предостерег Рыбчинский.

Он прогнозирует, что в 2025/2026 МГ Украина будет вынуждена импортировать рожь по европейским ценам, что, в свою очередь, стимулирует аграриев возвращаться к ее выращиванию. Это может стабилизировать ситуацию уже в сезоне 2026/2027 годов.

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