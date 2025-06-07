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В Україні прогнозують подорожчання хліба – в чому причина

07:54, 7 червня 2025
У 2025/26 в Україні очікують дефіцит власного жита.
В Україні прогнозують подорожчання хліба – в чому причина
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У наступному маркетинговому сезоні 2025/2026 років в Україні очікується повний дефіцит жита. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський. За його словами, така ситуація неминуче призведе до зростання цін на житній хліб, а частина виробників імовірно припинить його випікання.

«Уже зараз в Україні частково переробляється польське жито, а хлібопеки користуються балтийським житнім борошном. Це, на жаль, вже наші реалії», — зазначив Рибчинський.

Причиною дефіциту він назвав небажання аграріїв сіяти жито через нижчу врожайність у порівнянні з пшеницею — 40 ц/га проти 60 ц/га. До того ж, раніше ринок насичувався імпортом із Білорусі, що знизило мотивацію українських фермерів вирощувати цю культуру. Водночас жито не є популярною експортною позицією — попит на нього обмежений внутрішнім ринком.

За даними галузевої спілки, ціни на жито різко зросли: якщо торік тонна коштувала 6–7 тис. грн, то в травні 2025 року — вже 12–14 тис. грн. Ціна на житнє борошно також злетіла — до 18–20 тис. грн за тонну.

«Це не просто буде зростання ціни на житній хліб - багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять його випікати», — застеріг Рибчинський.

Він прогнозує, що у 2025/2026 МР Україна буде змушена імпортувати жито за європейськими цінами, що, в свою чергу, стимулює аграріїв повертатися до його вирощування. Це може стабілізувати ситуацію вже у сезоні 2026/2027 років.

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