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Пенсії в Україні — хто має право на достроковий вихід за шкідливі умови праці

07:36, 7 червня 2025
Людина, яка має 10 років стажу роботи у шкідливих умовах та 25 років страхового стажу, може вийти на пенсію за віком на пільгових умовах після досягнення певного віку.
Пенсії в Україні — хто має право на достроковий вихід за шкідливі умови праці
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Пенсійний фонд повідомляє,  хто має право на достроковий вихід на пенсію за шкідливі умови праці.

Зазначається, що наявність стажу роботи у шкідливих умовах тривалістю 10 років та страхового стажу не менше 25 років дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №2 (Список №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах) після досягнення 55-річного віку.

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники (п. 20 Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637). 

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка. 

Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена, зокрема, тим, що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.

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