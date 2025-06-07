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На Тернопільщині чоловік за $18 тисяч обіцяв «допомогу» з документами щодо мобілізації чоловіку киянки

07:18, 7 червня 2025
Чоловік обіцяв вирішити питання з мобілізацією.
На Тернопільщині чоловік за $18 тисяч обіцяв «допомогу» з документами щодо мобілізації чоловіку киянки
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У Тернополі правоохоронці затримали місцевого жителя, який шахрайським шляхом заволодів майже 18 тисячами доларів США. Як повідомляє поліція, чоловік пообіцяв мешканці Києва допомогти з оформленням документів, пов’язаних із мобілізацією її чоловіка.

За словами потерпілої, «посередника» їй порадили знайомі, переконуючи, що той має нібито “потрібні зв’язки” і може владнати бюрократичні питання. Чоловік погодився допомогти, але за винагороду — спочатку 15 тисяч доларів. Згодом він заявив, що потрібна ще доплата у 2800 доларів.

Під час передачі другої частини коштів 40-річного тернополянина затримали оперативники карного розшуку. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство у великих розмірах.

Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

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поліція документи Тернопіль мобілізація

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