На Тернопільщині чоловік за $18 тисяч обіцяв «допомогу» з документами щодо мобілізації чоловіку киянки

Чоловік обіцяв вирішити питання з мобілізацією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернополі правоохоронці затримали місцевого жителя, який шахрайським шляхом заволодів майже 18 тисячами доларів США. Як повідомляє поліція, чоловік пообіцяв мешканці Києва допомогти з оформленням документів, пов’язаних із мобілізацією її чоловіка.

За словами потерпілої, «посередника» їй порадили знайомі, переконуючи, що той має нібито “потрібні зв’язки” і може владнати бюрократичні питання. Чоловік погодився допомогти, але за винагороду — спочатку 15 тисяч доларів. Згодом він заявив, що потрібна ще доплата у 2800 доларів.

Під час передачі другої частини коштів 40-річного тернополянина затримали оперативники карного розшуку. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство у великих розмірах.

Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.