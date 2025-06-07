Податкова роз’яснила, як правильно надсилати дозвільні документи разом з декларацією з ренти

Платники ренти за воду разом із декларацією подають копії дозволу, договору та статистичної звітності.

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Податкова служба у Вінницькій області нагадує, як правильно надсилати дозвільні документи разом з декларацією з ренти.

Зазначається, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом України звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

При цьому платники рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України подають до контролюючих органів копії зазначених у пункті 254.1 статті 254 ПКУ відповідних ліцензій, дозволів у місячний строк після їх видачі та витяги з реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів у місячний строк після присвоєння.

Платники рентної плати за спеціальне використання води подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.

Подати декларацію можна в електронному вигляді через «Електронний кабінет платника».

Форму податкової декларації з рентної плати затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719.

Форматом (стандартом) Декларації не передбачено окремого додатку, до якого прикріплюється копія сканованого документа (у форматі pdf).

Проте, меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику направити до органу ДПС разом із супровідним листом копії дозвільних документів та/або копію електронного Звіту з відміткою про одержання (QR кодом, який сформований після прийняття Звіту) у форматі pdf (обмеження 5 МБ).

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