Налоговая разъяснила, как правильно присылать разрешительные документы вместе с декларацией по ренте

Налоговая служба в Винницкой области напоминает, как правильно отправлять разрешительные документы вместе с декларацией по рентной плате.
Отмечается, что налогоплательщик обязан за каждый установленный Налоговым кодексом Украины отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или при наличии показателей, подлежащих декларированию, в соответствии с требованиями НКУ подавать налоговые декларации по каждому отдельному налогу, плательщиком которого он является.
При этом плательщики рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины подают в контролирующие органы копии указанных в пункте 254.1 статьи 254 НКУ соответствующих лицензий, разрешений в течение месяца после их выдачи, а также выписки из реестра присвоений радиочастот общего пользования в течение месяца после присвоения.
Плательщики рентной платы за специальное использование воды подают одновременно с налоговыми декларациями в контролирующие органы копии разрешения на специальное водопользование, договора на поставку воды и статистической отчетности об использовании воды.
Подать декларацию можно в электронном виде через «Электронный кабинет плательщика».
Форма налоговой декларации по рентной плате утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.08.2015 №719.
Форматом (стандартом) Декларации не предусмотрено отдельного приложения, к которому прикрепляется копия отсканированного документа (в формате pdf).
Тем не менее, меню «Переписка с ГНС» приватной части Электронного кабинета позволяет плательщику направить в орган ГНС вместе с сопроводительным письмом копии разрешительных документов и/или копию электронного Отчета с отметкой о получении (QR-кодом, который формируется после принятия Отчета) в формате pdf (ограничение 5 МБ).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.