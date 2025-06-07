Налоговая разъяснила, как правильно присылать разрешительные документы вместе с декларацией по ренте

Плательщики ренты за воду вместе с декларацией представляют копии разрешения, договора и статистической отчетности.

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Налоговая служба в Винницкой области напоминает, как правильно отправлять разрешительные документы вместе с декларацией по рентной плате.

Отмечается, что налогоплательщик обязан за каждый установленный Налоговым кодексом Украины отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или при наличии показателей, подлежащих декларированию, в соответствии с требованиями НКУ подавать налоговые декларации по каждому отдельному налогу, плательщиком которого он является.

При этом плательщики рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины подают в контролирующие органы копии указанных в пункте 254.1 статьи 254 НКУ соответствующих лицензий, разрешений в течение месяца после их выдачи, а также выписки из реестра присвоений радиочастот общего пользования в течение месяца после присвоения.

Плательщики рентной платы за специальное использование воды подают одновременно с налоговыми декларациями в контролирующие органы копии разрешения на специальное водопользование, договора на поставку воды и статистической отчетности об использовании воды.

Подать декларацию можно в электронном виде через «Электронный кабинет плательщика».

Форма налоговой декларации по рентной плате утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.08.2015 №719.

Форматом (стандартом) Декларации не предусмотрено отдельного приложения, к которому прикрепляется копия отсканированного документа (в формате pdf).

Тем не менее, меню «Переписка с ГНС» приватной части Электронного кабинета позволяет плательщику направить в орган ГНС вместе с сопроводительным письмом копии разрешительных документов и/или копию электронного Отчета с отметкой о получении (QR-кодом, который формируется после принятия Отчета) в формате pdf (ограничение 5 МБ).

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