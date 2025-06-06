7 июня в Украине прогнозируют жару до +35, но местами возможны дожди

Погода в Украине будет разнообразной: юго-восточные регионы накроет жара до +35°, в то время как в некоторых областях возможны кратковременные дожди и грозы.

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В субботу, 7 июня, в Украине будет преобладать переменная облачность. По данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, кратковременные дожди и грозы возможны местами в северных областях, а днем — также в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской. На остальной территории — без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15–20°, днем — 28–33°. В юго-восточных регионах местами ожидается сильная жара до +35°. В Карпатах будет прохладнее: ночью 11–16°, днем 21–26°.

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