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Меддокументы за $3 000 – в больнице Одесской области задержали «неотложного коррупционера»

00:06, 7 июня 2025
В Одессе руководителя больницы разоблачили на продаже фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации.
Меддокументы за $3 000 – в больнице Одесской области задержали «неотложного коррупционера»
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Правоохранители задержали исполняющего обязанности директора одной из одесских больниц по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По данным полиции, медик за 3000 долларов согласился выдать мужчине документы с фиктивным диагнозом, который позволяет избежать мобилизации.

Как сообщили в Нацполиции, чиновника задержали на рабочем месте во время получения очередной части взятки. Во время обысков изъяты денежные средства, медицинская документация и другие вещественные доказательства.

Медику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Следствие продолжается.

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полиция коррупция Одесса ВВК больница

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