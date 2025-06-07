Меддокументы за $3 000 – в больнице Одесской области задержали «неотложного коррупционера»

В Одессе руководителя больницы разоблачили на продаже фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители задержали исполняющего обязанности директора одной из одесских больниц по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По данным полиции, медик за 3000 долларов согласился выдать мужчине документы с фиктивным диагнозом, который позволяет избежать мобилизации.

Как сообщили в Нацполиции, чиновника задержали на рабочем месте во время получения очередной части взятки. Во время обысков изъяты денежные средства, медицинская документация и другие вещественные доказательства.

Медику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.