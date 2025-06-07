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Меддокументи за $3 000 – у лікарні Одещини затримали «невідкладного корупціонера»

00:06, 7 червня 2025
В Одесі керівника лікарні викрили на продажу фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації.
Меддокументи за $3 000 – у лікарні Одещини затримали «невідкладного корупціонера»
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Правоохоронці затримали виконувача обов’язків директора однієї з одеських лікарень за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. За даними поліції, медик за 3000 доларів погодився видати чоловіку документи з фіктивним діагнозом, який дозволяє уникнути мобілізації.

Як повідомили в Нацполіції, посадовця затримали на робочому місці під час отримання чергової частини хабара. Під час обшуків вилучено грошові кошти, медичну документацію та інші речові докази.

Медику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває.

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поліція корупція Одеса ВЛК лікарня

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