В уряді запевнили, що збільшення видатків на оборону у бюджеті на 2025 рік не потребуватиме збільшення податків

«Баланси ми будемо закривати за рахунок внутрішніх ресурсів, жодним чином ми не передбачаємо збільшення податків», зазначив міністр фінансів.

Джерело фото: Уніан

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд незабаром планує звернутися до парламенту із законопроектом про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік. Це зумовлено необхідністю збільшити видатки на оборону.

Під час години запитань до уряду міністр фінансів Сергій Марченко ще раз пояснив, що у Кабміну є потреба звернутися за додатковим збільшенням видатків на сектор безпеки і оборони.

«В першу чергу, це пояснюється тим фактором, що у нас ситуація змінюється досить швидко, динамічно, є потреби в закупівлі нового виду озброєнь, техніки військової і виконання інших рішень, є активізація бойових дій.

Тому, звичайно, ми до вас будемо звертатися і ці всі рішення будуть перераховані, і відповідати запиту військовослужбовців і сектору безпеки та оборони», зазначив він.

Ключові параметри, планові призначення, наразі виконуються в повному обсязі – однак, як вказав Марченко, «є понадпланова потреба Збройних Сил України, яка визначається режимом військового часу».

Відповідним чином це впливає на баланси бюджету, але ці баланси уряд буде закривати за рахунок внутрішніх ресурсів.

«Жодним чином ми не передбачаємо збільшення податків» – підкреслив Сергій Марченко.

Автор: Наталя Мамченко

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