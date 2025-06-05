Бюджет на 2025 рік доведеться переглянути для задоволення потреб оборони – Сергій Марченко

Кабмін буде подавати до парламенту законопроект про внесення зміни до закону про Державний бюджет на 2025 рік через необхідність задоволення потреб оборони. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді.
«Через те, що у нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних Сил, найближчим часом ми будемо звертатися до вас з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону про державний бюджет. Є розуміння того, що на ЗСУ коштів недостатньо через різні причини», – сказав Марченко.
Втім, на його думку, це не є упущенням. Така ситуація спричинена змінами технологій, постачанням зброї від ключових партнерів і активізацією ситуації на полі бою.
«Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, які ми подавали у вересні, ці цифри повністю відповідають минулорічнім. Але ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична і потребує іноді досить складних асиметричних рішень», – вказав міністр фінансів.
Пояснюючи причини, чому уряд не подав бюджетну декларацію до 1 червня, міністр фінансів Сергій Марченко попередив депутатів про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік.
«У наступному році нам потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% з 19,4% ВВП. Щоб зрозуміти, наскільки це складно і наскільки це великі цифри – мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо», – сказав Марченко.
Він підкреслив, що це базовий сценарій.
Втім, є ще і альтернативний, який передбачає продовження бойових дій протягом всього 2026 року.
«Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація. Але нам потрібно буде готовими до різних сценаріїв», - сказав він.
Автор: Наталя Мамченко
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