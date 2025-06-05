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Бюджет на 2025 рік доведеться переглянути для задоволення потреб оборони – Сергій Марченко

13:07, 5 червня 2025
«Є розуміння того, що на ЗСУ коштів недостатньо через різні причини», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Бюджет на 2025 рік доведеться переглянути для задоволення потреб оборони – Сергій Марченко
Фото: mof.gov.ua
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Кабмін буде подавати до парламенту законопроект про внесення зміни до закону про Державний бюджет на 2025 рік через необхідність задоволення потреб оборони. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді.

«Через те, що у нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни і потреби Збройних Сил, найближчим часом ми будемо звертатися до вас з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону про державний бюджет. Є розуміння того, що на ЗСУ коштів недостатньо через різні причини», – сказав Марченко.

Втім, на його думку, це не є упущенням. Така ситуація спричинена змінами технологій, постачанням зброї від ключових партнерів і активізацією ситуації на полі бою.

«Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, які ми подавали у вересні, ці цифри повністю відповідають минулорічнім. Але ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична і потребує іноді досить складних асиметричних рішень», – вказав міністр фінансів.

Пояснюючи причини, чому уряд не подав бюджетну декларацію до 1 червня, міністр фінансів Сергій Марченко попередив депутатів про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік.

«У наступному році нам потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% з 19,4% ВВП. Щоб зрозуміти, наскільки це складно і наскільки це великі цифри – мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо», – сказав Марченко.

Він підкреслив, що це базовий сценарій.

Втім, є ще і альтернативний, який передбачає продовження бойових дій протягом всього 2026 року.

«Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація. Але нам потрібно буде готовими до різних сценаріїв», - сказав він.

Автор: Наталя Мамченко

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гроші бюджет ЗСУ оборона Сергій Марченко

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