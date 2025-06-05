Бюджет на 2025 год придется пересмотреть для удовлетворения потребностей обороны – Сергей Марченко

«Есть понимание того, что на ВСУ средств недостаточно по разным причинам», – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Фото: mof.gov.ua

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Кабмин будет подавать в парламент законопроект о внесении изменений в закон о Государственном бюджете на 2025 год из-за необходимости удовлетворения потребностей обороны. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Верховной Раде.

«Из-за того, что у нас не всегда можно предусмотреть ситуацию во время полномасштабной войны и потребности Вооруженных Сил, в ближайшее время мы будем обращаться к вам с пересмотром бюджета. Есть обращение министра обороны о внесении изменений в закон о государственном бюджете. Есть понимание того, что на ВСУ средств недостаточно по разным причинам», – сказал Марченко.

Впрочем, по его мнению, это не является упущением. Такая ситуация вызвана изменениями технологий, поставками оружия от ключевых партнеров и активизацией ситуации на поле боя.

«Если вы сравните бюджетные цифры, которые мы подавали в сентябре, эти цифры полностью соответствуют прошлогодним. Но ситуацию нельзя линейно спрогнозировать. Ситуация абсолютно асимметрична и требует иногда довольно сложных асимметричных решений», – указал министр финансов.

Объясняя причины, почему правительство не подало бюджетную декларацию до 1 июня, министр финансов Сергей Марченко предупредил депутатов о серьезных вызовах с формированием бюджета на 2026 год.

«В следующем году нам нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% с 19,4% ВВП. Чтобы понять, насколько это сложно и насколько это большие цифры – речь идет о сотнях миллиардов гривен меньше расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем», – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что это базовый сценарий.

Впрочем, есть еще и альтернативный, который предусматривает продолжение боевых действий в течение всего 2026 года.

«Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не прогнозист, но я знаю, как может меняться ситуация. Но нам нужно будет быть готовыми к разным сценариям», - сказал он.

Автор: Наталя Мамченко

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