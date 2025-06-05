Антикоррупционный и экономический эффект от внедрения цифровых услуг в строительстве составил более 21 млрд грн — НАПК

В настоящее время на портале государственных услуг «Дія» доступны 13 электронных услуг и сервис «єВідновлення» в сфере строительства, ориентированных как на обычных граждан, так и на представителей бизнеса.

Фото: ua-bud.com.ua

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Заместитель директора Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Валерия Коваль заявила, что электронные государственные услуги в сфере строительства сэкономили заказчикам 70–90% затрат, так как ускорили получение услуг и устранили коррупционную составляющую. Общий антикоррупционный и экономический эффект от внедрения цифровых инструментов в строительной отрасли за почти пять лет составил 21,8 млрд грн. Об этом она сказала во время публичной дискуссии в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Она сообщила, что в настоящее время на веб-портале госуслуг «Дія» доступны 13 электронных услуг и сервис «єВідновлення» в сфере строительства, ориентированных на обычных граждан и представителей бизнеса. Среди них: уведомление о начале строительных работ, заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, выдача строительного паспорта, декларация о готовности объекта к эксплуатации, а также услуги государственной программы помощи владельцам поврежденного и уничтоженного жилья — «єВідновлення». Всего с 2020 года по всем строительным услугам было подано более 210 тысяч заявлений.

Глава НАПК Виктор Павлушик отметил, что строительство и земельные отношения являются одной из наиболее насыщенных коррупционным опытом сфер — как среди населения, так и среди бизнеса, что подтверждают результаты ежегодных социологических исследований НАПК. Однако, если выделить конкретные коррупционные ситуации именно в строительстве, то наблюдается снижение коррупционных практик по большинству услуг — от получения разрешительной документации на начало строительства до ввода объектов в эксплуатацию. Динамика снижения коррупционного опыта в 2021–2024 годах совпадает с изменениями в отрасли, в частности с ее активной цифровизацией.

«С одной стороны, у нас есть ряд цифровых решений от государства, но с другой — все еще недостаточная осведомленность и пользовательский опыт электронными сервисами, прежде всего среди населения. Согласно нашему исследованию за прошлый год, достаточно осведомлены о государственных электронных сервисах по вопросам строительства, земли и недвижимости лишь 23% граждан. И хотя соответствующие показатели ежегодно растут, здесь еще есть над чем работать. Ведь чем больше граждан будут знать, как работают диджитал-сервисы и доверять таким инструментам, тем больше будет реальный антикоррупционный и экономический эффект этих сервисов», — подчеркнул Виктор Павлушик.

По словам народного депутата Украины Елены Шуляк, наиболее коррумпированными услугами в сфере строительства являются предоставление градостроительных условий и ограничений органами местной власти. Чтобы устранить эти риски, соответствующие документы должны генерироваться автоматически в Градостроительном кадастре. Это требование включено в Государственную антикоррупционную программу (ГАП) на 2023–2025 годы.

Глава НАПК Виктор Павлушик добавил, что в целом ГАП предусматривает выполнение 130 мероприятий в сфере строительства, земельных отношений и инфраструктуры для решения широкого круга проблем — от непрозрачности информации в градостроительной сфере до злоупотреблений при застройке объектов культурного наследия и несовершенной системы государственного контроля и регулирования в строительстве.

«Более 10 отдельных мероприятий ГАП направлены непосредственно на цифровизацию отрасли. Речь идет, в частности, о создании единого электронного Градостроительного кадастра как единой платформы для предоставления всех админуслуг в сфере градостроительной деятельности, автоматическую генерацию градостроительных условий и ограничений и др. Все эти шаги призваны не просто перевести ключевые процедуры в онлайн-формат, они прежде всего позволяют создать единые и прозрачные правила для всех участников процесса. На данный момент большинство указанных мероприятий еще находятся на стадии выполнения, и мы надеемся, что до окончания срока действия текущего ГАП, то есть до конца года, по каждому мероприятию будет достигнут существенный прогресс», — отметил Виктор Павлушик.

Во время организованной НАПК публичной дискуссии «Строить без коррупции: как электронные сервисы меняют правила игры в строительной сфере» представители Верховной Рады, Министерства цифровой трансформации, местных громад, общественных организаций и бизнеса представили и обсудили результаты опросов, аналитических исследований и расчетов, которые позволяют объективно оценить роль цифровизации услуг в строительной сфере.

В НАПК напомнили, что в 2020 году в Украине начала работу Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССБ), которая стала основой цифровизации строительного сектора. После ее запуска часть услуг, связанных с оформлением строительной деятельности, перевели в электронный формат и сделали доступными через портал «Дія». Пользователями услуг являются архитекторы, инженеры-проектировщики, технические инвентаризаторы, работники органов архитектурно-строительного контроля, девелоперы и заказчики строительства, а также обычные граждане.

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