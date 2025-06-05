Второй шанс военным в СЗЧ – как через Армия+ вернуться на службу

Военнослужащие после самовольного оставления части могут вернуться на службу до 30 августа.

Фото: veteran

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Военнослужащие, самовольно оставившие часть до 10 мая 2025 года, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре через цифровой сервис «Армия+». Министерство обороны Украины напомнило алгоритм действий и призвало воспользоваться возможностью до 30 августа, чтобы избежать уголовной ответственности.

Процесс остается простым: нужно подать рапорт через приложение, что занимает до 5 минут. Далее Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) проверяет данные, и в течение 24 часов военный должен прибыть в выбранный отдел ВСП. Там оформят документы, сделают предписание и организуют безопасное возвращение в одну из воинских (резервных) частей.

Командир принимающей части имеет 72 часа на восстановление денежного обеспечения и социальных гарантий. После возвращения военнослужащий может подать рапорт на смену места службы - тоже через «Армия+».

«В декабре 2024 года мы запустили простой, прозрачный и быстрый способ вернуться в армию после самовольного оставления части, а для командиров частей - получить мотивированных военных. В феврале за день мы могли получать до 120 рапортов от военных, которые хотели воспользоваться упрощенным алгоритмом возвращения на службу. Армия+ сокращает путь от подачи рапорта до нового места службы, где можно будет приносить больше пользы», - отметила заместитель министра обороны.

В министерстве отмечают: те, кто оставил часть после 10 мая, могут возвращаться только в свою прежнюю часть, и процесс займет больше времени.

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