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В Киеве на сборном пункте для мобилизованных возник бунт – как объяснили ситуацию в ТЦК

12:56, 5 июня 2025
В ТЦК заявили, что для стабилизации ситуации привлекли правоохранителей.
В Киеве на сборном пункте для мобилизованных возник бунт – как объяснили ситуацию в ТЦК
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Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил об инциденте, который произошел во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры. Ситуацию прокомментировали в ответ на информацию, появившуюся в сети.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, на сборном пункте в районе ДВРЗ произошли беспорядки среди мобилизованных. Сначала возник словесный спор с работниками ТЦК, а затем мужчины забаррикадировали двери изнутри и стали призывать других «вооружаться палками». В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что во время подготовки команд к отправке мобилизованных в учебные центры начались беспорядки.

«Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и недопущения эскалации конфликтов, которые могли бы обернуться произволом», — заявили там.

Впоследствии мобилизованных направили в учебные центры согласно распределению команд.

В ТЦК отметили, что для решения проблемных вопросов граждане могут обращаться по телефонам горячих линий:

  • Командование Сухопутных войск: 0800301937
  • Киевский городской ТЦК и СП: 0660337817

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полиция Киев ТЦК

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