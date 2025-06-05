У Києві на збірному пункті для мобілізованих виник бунт – як пояснили ситуацію у ТЦК

У ТЦК заявили, що для стабілізації ситуації залучили правоохоронців.

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Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив про інцидент, що стався під час підготовки команд до відправлення призваних за мобілізацією громадян до навчальних центрів. Ситуацію прокоментували у відповідь на інформацію, яка з’явилася в мережі.

В мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, у збірному пункті в районі ДВРЗ сталися заворушення мобілізованих. Спочатку виникла словесна суперечка з працівниками ТЦК, а потім чоловіки забарикадували двері зсередини й почали закликати інших «озброюватися палицями». В Київському міському ТЦК і СП підтвердили, що під час підготовки команд до відправлення мобілізованих до навчальних центрів почалися заворушення.

«Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям», - заявили там.

В подальшому мобілізованих направили до навчальних центрів відповідно до розподілів команд.

У ТЦК зазначили, що для вирішення проблемних питань громадяни можуть звертатися за телефонами гарячих ліній:

Командування Сухопутних військ: 0800301937

Київський міський ТЦК та СП: 0660337817

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