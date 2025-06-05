Квартири, землі, BMW – главі АМКУ Павлу Кириленку вручили нову підозру у недекларуванні майна

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру — у недекларуванні майна в електронній декларації за 2024 рік. Про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ.
За версією слідства, чиновник не вказав 20 об’єктів нерухомості та автомобіль BMW X3, оформлені на близьких родичів дружини. Серед незадекларованого:
Це вже не перша підозра проти Кириленка. Він фігурує у провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних даних у деклараціях за 2020–2023 роки.
Раніше очільнику АМКУ Павлу Кириленку зменшили заставу до 25 млн грн, але не дозволили виїжджати за кордон.
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