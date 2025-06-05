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Квартири, землі, BMW – главі АМКУ Павлу Кириленку вручили нову підозру у недекларуванні майна

12:57, 5 червня 2025
Глава АМКУ «забув» про 20 об'єктів нерухомості.
Квартири, землі, BMW – главі АМКУ Павлу Кириленку вручили нову підозру у недекларуванні майна
Фото: wikipedia
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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру — у недекларуванні майна в електронній декларації за 2024 рік. Про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ.

За версією слідства, чиновник не вказав 20 об’єктів нерухомості та автомобіль BMW X3, оформлені на близьких родичів дружини. Серед незадекларованого:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді,
  • житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м,
  • 2 земельні ділянки,
  • 2 гаражі,
  • 6 паркомісць,
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м,
  • люксовий автомобіль BMW X3.

Це вже не перша підозра проти Кириленка. Він фігурує у провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних даних у деклараціях за 2020–2023 роки.

Раніше очільнику АМКУ Павлу Кириленку зменшили заставу до 25 млн грн, але не дозволили виїжджати за кордон.

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НАБУ АМКУ підозрюваний нерухомість

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