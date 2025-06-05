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Квартиры, земли, BMW – главе АМКУ Павлу Кириленко вручили новое подозрение в недекларировании имущества

12:57, 5 июня 2025
Глава АМКУ «забыл» о 20 объектах недвижимости.
Квартиры, земли, BMW – главе АМКУ Павлу Кириленко вручили новое подозрение в недекларировании имущества
Фото: wikipedia
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко о новом подозрении - в недекларировании имущества в электронной декларации за 2024 год. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

По версии следствия, чиновник не указал 20 объектов недвижимости и автомобиль BMW X3, оформленные на близких родственников жены. Среди незадекларированного:

  • 6 квартир в Киеве и Ужгороде,
  • жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м,
  • 2 земельных участка,
  • 2 гаража,
  • 6 паркомест,
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м,
  • люксовый автомобиль BMW X3.

Это уже не первое подозрение против Кириленко. Он фигурирует в производстве по фактам незаконного обогащения и представления недостоверных данных в декларациях за 2020-2023 годы.

Ранее главе АМКУ Павлу Кириленко уменьшили залог до 25 млн грн, но не разрешили выезжать за границу.

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НАБУ АМКУ подозреваемый недвижимость

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