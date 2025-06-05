Квартиры, земли, BMW – главе АМКУ Павлу Кириленко вручили новое подозрение в недекларировании имущества

Глава АМКУ «забыл» о 20 объектах недвижимости.

Фото: wikipedia

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко о новом подозрении - в недекларировании имущества в электронной декларации за 2024 год. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

По версии следствия, чиновник не указал 20 объектов недвижимости и автомобиль BMW X3, оформленные на близких родственников жены. Среди незадекларированного:

6 квартир в Киеве и Ужгороде,

жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м,

2 земельных участка,

2 гаража,

6 паркомест,

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м,

люксовый автомобиль BMW X3.

Это уже не первое подозрение против Кириленко. Он фигурирует в производстве по фактам незаконного обогащения и представления недостоверных данных в декларациях за 2020-2023 годы.

Ранее главе АМКУ Павлу Кириленко уменьшили залог до 25 млн грн, но не разрешили выезжать за границу.

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