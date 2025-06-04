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Председателю АМКУ Павлу Кириленко уменьшили залог до 25 млн грн, но не разрешили выезжать за границу

13:19, 4 июня 2025
Адвокаты Кириленко просили суд уменьшить размер залога с 30 млн грн до трех миллионов грн.
Председателю АМКУ Павлу Кириленко уменьшили залог до 25 млн грн, но не разрешили выезжать за границу
Фото: bbc.com
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В среду, 4 июня, ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката председателя АМКУ Павла Кириленко, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на сумму более 70 миллионов гривен и декларировании недостоверной информации, передает «Радио Свобода».

Указывается, что адвокат Кириленко подал ходатайство об изменении меры пресечения — уменьшении размера залога с 30 млн грн до трех миллионов и возвращении чиновнику заграничного паспорта для выезда за границу в служебные командировки.

По словам адвоката, компания «Керамет», которая в августе прошлого года внесла залог за председателя АМКУ в размере 30 миллионов гривен, обратилась к Кириленко с просьбой вернуть внесенные средства.

Что касается разрешения на выезд за границу в служебные командировки, адвокат напомнил, что Кириленко, согласно указу президента Зеленского, входит в делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС по заключению соглашения о вступлении Украины в ЕС.

ВАКС принял решение уменьшить размер залога до 25 миллионов гривен. Также суд отказал в просьбе разрешить Кириленко выезжать в служебные командировки за границу.

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