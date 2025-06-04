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Уклонист-тур – правоохранитель за $6000 подвозил «клиентов» к нелегальному маршруту

21:24, 4 июня 2025
В Одесской области задержали правоохранителя, который за $6 тысяч переправлял уклонистов в Приднестровье.
Уклонист-тур – правоохранитель за $6000 подвозил «клиентов» к нелегальному маршруту
Фото: dbr.gov.ua
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Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, правоохранитель предлагал свои «услуги» желающим избежать мобилизации - за 6 000 долларов США. Он лично подвозил клиентов к границе, после чего присылал скриншоты с маршрутом, как незаконно пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

28 мая 2025 года его задержали во время очередной попытки переправить уклониста за границу. Операцию провели совместно ГБР, СБУ и Госпогранслужба.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 454 тысячи гривен.

Нарушителю грозит до 9 лет лишения свободы. Следствие продолжается - правоохранители устанавливают другие факты и лиц, причастных к схеме.

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Одесса ГБР

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