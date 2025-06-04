Глава Пентагона впервые за три года пропустит заседание «Рамштайна» — что случилось

Министр обороны США Пит Хегсет пропустит заседание Рамштайн 4 июня.

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Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 министров обороны, которая состоится 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что это первый случай за последние три года, когда глава Пентагона пропустит "Рамштайн".

Вместо министра обороны США участие в средней встрече Контактной группы по обороне Украины примет посол США при НАТО Мэтью Витакер. В Пентагоне объяснили, что отсутствие министра связано с его рабочим графиком. Он также не приобщится к встрече в онлайн-формате.

"График поездок Хегсета не позволил ему присутствовать на завтрашнем заседании UDCG. Соединенные Штаты сосредоточены на скорейшем прекращении войны в Украине на условиях, устанавливающих длительный мир", – заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

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