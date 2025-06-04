Практика судов
  1. В мире

OpenAI выпустит GPT-5 этим летом – что нового

18:41, 4 июня 2025
Новая модель OpenAI обещает прорыв в ИИ.
OpenAI выпустит GPT-5 этим летом – что нового
Фото: LinkedIn
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

OpenAI готовится к презентации следующего поколения своей языковой модели - GPT-5. По информации инсайдеров, релиз может состояться уже в июле 2025 года, хотя точная дата пока не подтверждена официально. Об этом сообщает издание 9meters со ссылкой на несколько источников, близких к разработке.

Еще в феврале гендиректор компании Сэм Альтман заявлял, что новую версию представят «за месяцы, а не недели». Хронология предыдущих релизов - от GPT-4.5 «Orion» в феврале до GPT-4.1 в мае - подкрепляет прогнозы относительно июльской премьеры.

По словам техноинсайдеров, GPT-5 уже показывает впечатляющие результаты в бенчмарках OpenAI. Модель отмечается повышенной точностью, быстродействием и адаптивностью. Бета-тестеры отмечают ее прогресс в логических задачах, работе с долговременной памятью и мультимодальных сценариях.

Ожидается, что GPT-5 станет первым полностью мультимодальным решением от OpenAI - текст, изображения и голос будут обрабатываться одной системой без необходимости в отдельных версиях. Также модель сможет сохранять контекст между сессиями и лучше адаптироваться к каждому пользователю.

Среди других ключевых изменений - уменьшение количества «галлюцинаций» благодаря новой архитектуре и усовершенствованным наборам данных, а также более глубокая интеграция всех инструментов - от программирования до анализа изображений и работы с веб-источниками.

Как отмечают эксперты, GPT-5 может стать основой для автономных агентов и коммерческих ИИ-решений. Этим OpenAI стремится укрепить позиции на фоне активности конкурентов - Anthropic, Meta и xAI.

Хотя точная дата релиза пока не объявлена, запуск GPT-5 уже сейчас называют потенциальным поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ChatGPT OpenAI ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принять закон о множественном гражданстве могут в июне – министр национальной идентичности Алексей Чернышов

Предлагается концептуально изменить действующую редакцию Закона «О гражданстве Украины» и предусмотреть возможность существования у граждан Украины двойного или множественного гражданства.

В парламенте предлагают урегулировать вопрос увольнения с военной службы по решению суда

Текст законопроекта пока не опубликован, однако не исключено, что им предлагается разрешить дилемму с тем, что с военной службы нельзя уволить мобилизованных с грубым нарушением процедуры – в частности, тех, в отношении кого не была проведена ВВК.

Правительство внесло изменения относительно проведения медосмотра военнослужащих Государственной пограничной службы и Нацгвардии

Направление военнослужащих Государственной пограничной службы, Национальной гвардии на медицинский осмотр осуществляется прямыми начальниками от командира отдельной части, равными ему и выше, начальниками учреждений здравоохранения по месту лечения.

Кабмин выделил еще 2,6 млрд грн на программу национального «кешбэка»

Правительство решило выделить еще 2,6 млрд грн на поддержку покупки товаров национальных производителей.

В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая процедура классификации должностей госслужащих

Классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва