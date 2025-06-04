OpenAI выпустит GPT-5 этим летом – что нового

Новая модель OpenAI обещает прорыв в ИИ.

Фото: LinkedIn

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OpenAI готовится к презентации следующего поколения своей языковой модели - GPT-5. По информации инсайдеров, релиз может состояться уже в июле 2025 года, хотя точная дата пока не подтверждена официально. Об этом сообщает издание 9meters со ссылкой на несколько источников, близких к разработке.

Еще в феврале гендиректор компании Сэм Альтман заявлял, что новую версию представят «за месяцы, а не недели». Хронология предыдущих релизов - от GPT-4.5 «Orion» в феврале до GPT-4.1 в мае - подкрепляет прогнозы относительно июльской премьеры.

По словам техноинсайдеров, GPT-5 уже показывает впечатляющие результаты в бенчмарках OpenAI. Модель отмечается повышенной точностью, быстродействием и адаптивностью. Бета-тестеры отмечают ее прогресс в логических задачах, работе с долговременной памятью и мультимодальных сценариях.

Ожидается, что GPT-5 станет первым полностью мультимодальным решением от OpenAI - текст, изображения и голос будут обрабатываться одной системой без необходимости в отдельных версиях. Также модель сможет сохранять контекст между сессиями и лучше адаптироваться к каждому пользователю.

Среди других ключевых изменений - уменьшение количества «галлюцинаций» благодаря новой архитектуре и усовершенствованным наборам данных, а также более глубокая интеграция всех инструментов - от программирования до анализа изображений и работы с веб-источниками.

Как отмечают эксперты, GPT-5 может стать основой для автономных агентов и коммерческих ИИ-решений. Этим OpenAI стремится укрепить позиции на фоне активности конкурентов - Anthropic, Meta и xAI.

Хотя точная дата релиза пока не объявлена, запуск GPT-5 уже сейчас называют потенциальным поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта.

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