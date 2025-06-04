750 тысяч роботов и искусственный интеллект — Amazon лидирует в использовании робототехники

Аналитики BofA Securities отметили корпорацию Amazon как лидера отрасли в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Компания ожидает, что передовая робототехника позволит сэкономить до 16 миллиардов долларов в год к 2032 году. Соответствующий отчет был опубликован в понедельник, 2 июня, пишет Benzinga.

В отчете отмечается, что на данный момент Amazon использует 750 000 роботов и искусственный интеллект для обработки 75% заказов от клиентов. Внедрение новейших технологий серьезно повлияло на финансовое состояние компании, а акции Amazon подорожали на 219 миллиардов долларов.

Аналитики BofA Securities прогнозируют, что с помощью роботов и искусственного интеллекта Amazon еще больше сократит зависимость своего бизнеса от людей, повысит качество и точность выполнения заказов, а также будет эффективнее использовать свои складские помещения.

В отчете добавляют, что Amazon к 2030 году планирует ежегодно доставлять 500 миллионов посылок с помощью дронов. Это может сэкономить для корпорации 40% от суммы, которая ранее тратилась на эту услугу.